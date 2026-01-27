Ettore Zecchino FDI | Quel pasticciaccio brutto del dimensionamento scolastico

Questo articolo analizza le dichiarazioni di Ettore Zecchino, consigliere di Fratelli d’Italia, sul tema del dimensionamento scolastico. Si tratta di un punto di vista che evidenzia le opinioni contrastanti sulla questione, con riflessi nelle politiche educative regionali e nazionali. Una lettura utile per comprendere le diverse posizioni in gioco e le implicazioni delle decisioni in ambito scolastico.

Così, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Ettore Zecchino: Una vittoria di Pirro per alcuni e una sonora sconfitta per molti altri. Questo mi sembra l'esito oggettivo dell'annosa questione del dimensionamento scolastico, con riferimento ad Ariano Irpino. Al contrario, una deroga concessa a queste ultime avrebbe avuto una durata decennale, prima di ritrovarsi in un'analoga situazione di rischio. Un effetto collaterale molto residuale nell'ipotesi di razionalizzazione delle scuole primarie, in compenso colpite, nel giro di pochissimi anni, dagli effetti inevitabili del calo demografico in corso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il piano di dimensionamento scolastico ha portato a modifiche significative, con la conferma del liceo “Parzanese” ad Ariano Irpino e la chiusura del “Ruggiero II”.

