Dimensionamento Emilia Romagna scuole accorpate fino a 2.500 studenti | meno ATA numeri insostenibili e non basteranno i metal detector

In Emilia-Romagna, il piano di dimensionamento scolastico ha portato alla chiusura di alcune scuole e alla fusione di altri istituti, con un numero di autonomie passate da 532 a 515. Le nuove regole prevedono accorpamenti di scuole fino a 2.500 studenti, riducendo anche il personale ATA. Gli insegnanti e i dirigenti denunciano che questi numeri creano difficoltà in termini di organizzazione e sicurezza, e avvertono che i metal detector non basteranno a garantire la sicurezza negli edifici. La situazione si fa tesa, con proteste

In Emilia-Romagna, il nuovo piano di dimensionamento scolastico riduce il numero delle autonomie da 532 a 515. Il decreto firmato dal commissario ad acta Bruno Di Palma – che riguarda l'anno scolastico 20262027 – prevede la soppressione di 17 istituzioni scolastiche, con accorpamenti estesi a tutte le province. Una misura che, secondo il presidente della Regione Michele de Pascale e l'assessora alla Scuola Isabella Conti, non tiene conto delle caratteristiche del territorio. "Avevamo chiesto di evitare la nascita di istituti ingestibili – spiegano – e ci ritroviamo con scuole che superano i 1.800 alunni, in certi casi avvicinandosi a quota 2.

