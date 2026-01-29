Dimarco e Diouf stendono il Dortmund ma niente da fare | Inter agli spareggi

L’Inter vince 2-0 a Dortmund contro il Borussia, ma non basta. Dimarco e Diouf trovano la rete, portando i nerazzurri a 15 punti nel girone. Non sono abbastanza per passare direttamente agli ottavi, e così devono accontentarsi degli spareggi. La squadra di Inzaghi si ferma a un punto dalla qualificazione diretta, lasciando il sogno Champions ancora aperto.

L'Inter batte il Borussia Dortmund 2-0 al Westfalenstadion e chiude il maxi girone a quota 15 punti, appena uno in meno rispetto alla soglia che avrebbe lanciato i nerazzurri ai playoff di Champions League.

