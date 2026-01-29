Borussia Dortmund Inter 0-2 | Dimarco e Diouf non bastano per la qualificazione agli ottavi

La serata europea si chiude con un risultato che lascia l’Inter soddisfatta, anche se non abbastanza da passare agli ottavi. I nerazzurri vincono 2-0 in trasferta contro il Borussia Dortmund, grazie ai gol di Dimarco e Diouf. Tuttavia, il successo non basta: il Borussia Dortmund aveva già accumulato abbastanza punti nella fase precedente e quindi il passaggio del turno resta lontano. La partita si è giocata con intensità, ma alla fine, il risultato premia la squadra di casa. L’Inter si consola con una buona prestazione, anche se la qualific

Borussia Dortmund Inter 0-2. Una notte europea da incorniciare, anche se non basta per evitare il passaggio dai playoff. L’Inter chiude la League Phase di Champions League con una vittoria di prestigio al Signal Iduna Park, battendo 2-0 il Borussia Dortmund al termine di una partita matura, intelligente e gestita con grande lucidità dalla squadra di Cristian Chivu. I nerazzurri approcciano la gara con ordine e personalità, concedendo pochissimo a un Dortmund spesso sterile nonostante il sostegno del “muro giallo”. L’Inter non si limita a difendersi, ma legge bene i momenti della partita e colpisce proprio quando i tedeschi mostrano le loro fragilità, soprattutto nella gestione delle transizioni difensive.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter conquista una vittoria fondamentale al Signal Iduna Park.

L’Inter torna a vincere in Champions battendo 2-0 il Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund-Inter 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Diouf, Chivu ai playoffL'Inter vince 2-0 a Dortmund, entrambi i gol arrivano nella ripresa: rete splendida su punizione di Dimarco all'81', raddoppio di Diouf al 94' (suo primo gol in nerazzurro). Chivu chiude la League Pha ... sport.sky.it

Champions, l’Inter piega 2-0 il Borussia Dortmund: le reti di Dimarco e DioufI nerazzurri tornano alla vittoria e riescono ad espugnare il fortino del Borussia grazie alla punizione dell'azzurro e la rete in extremis del francese. L'Inter chiude decima a pari punti con il Real ... ilgiornale.it

4082 - Quello di #Dimarco contro il Borussia Dortmund è il primo gol segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretta in #ChampionsLeague dalla rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa). Saetta. #UCL #Inter x.com

Champions League: il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off I risultati: Borussia Dortmund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-3 e Union SG-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/cal - facebook.com facebook