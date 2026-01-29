Dimarco come Corso e il solito Conte | Champions le reazioni social

Le reazioni social alle partite italiane di ieri non si sono fatte attendere. I tifosi sono divisi tra chi elogia la vittoria dell’Inter contro il Borussia Dortmund e chi critica la prestazione della Juventus contro il Monaco. Anche l’Atalanta ha fatto discutere, anche se il risultato non è ancora definitivo. In generale, i commenti sono ancora più accesi sui social media, dove si commenta con toni forti e spesso polemici.

Così sono state commentate sui social le partite delle italiane nell' ultima giornata di Champions League: Inter (2-0 al Borussia Dortmund), Juventus (0-0 col Monaco) e Atalanta (k.o. 1-0 con l'Union Saint Gilloise) ai playoff, Napoli eliminato dopo la sconfitta per 2-3 col Chelsea. Champions, l'Inter piega 2-0 il Borussia Dortmund: le reti di Dimarco e Diouf L'Inter torna a vincere in Champions battendo 2-0 il Borussia Dortmund. Dimarco: Volevamo ribaltarla e vincerla, felici di esserci riusciti; Il fattore D: Dimarco e Diouf stendono il Borussia Dortmund 2-0. Capello: Dimarco, punizione alla Mariolino Corso! E' un capolavoro perché…L'Inter vince ma non riesce a piazzarsi nelle prime 8 in Champions League. Questa l'analisi di Fabio Capello, ex allenatore. Raramente si vede un calciatore entrare a partita in corso, con la squadra sotto di due gol, e riuscire a cambiarne radicalmente il destino risultando decisivo e determinante. L'URAGANO DIMARCO SI ABBATTE SUL PISA. L'ESTERNO SINISTRO PIÙ FORTE

