Ma le palline le ha scelte Gattuso? | le reazioni social ai sorteggi del Mondiale

Se si dovesse qualificare dopo i playoff di marzo, l'Italia troverà nel girone Qatar, Svizzera e i padroni di casa del Canada: ecco come hanno reagito i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Ma le palline le ha scelte Gattuso?": le reazioni social ai sorteggi del Mondiale

News recenti che potrebbero piacerti

Al mercatino di Natale abbiamo tante decorazioni e palline, ma la verità è che la parte più magica non è sceglierle, è appenderle insieme. Che siano nuove, vintage o imperfette, le decorazioni diventano speciali solo quando ci aiutano a creare un bel ricord - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso ha deciso chi sono i 4 calciatori da mandare in tribuna per la sua prima in Italia-Estonia - Ha escluso 4 giocatori che seguiranno la partita in tribuna, da cui due debuttanti in ... Si legge su fanpage.it

Convocati Italia, le scelte di Gattuso: Cristante favorito su Ricci. Tutte le ipotesi - È l’unico regista di Gattuso, costretto a scegliere un altro play per sostituire Rovella, fermo a causa della pubalgia. corrieredellosport.it scrive

Convocati Italia, le scelte di Gattuso/ Nazionale, prima volta per Caprile, torna Ricci - Nella giornata di oggi il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha reso note le convocazioni Italia per l’ultimo impegno del torneo di Qualificazioni ai Mondiali 2026 che gli azzurri dovranno vincere, e ... Si legge su ilsussidiario.net

Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco - L’Italia affronterà la Norvegia nell’ultimo match del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: le probabili formazioni e le scelte del CT Gennaro Gattuso. Come scrive fanpage.it

Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai ... - Serviva una risposta, importante, dopo il caos che si è scatenato con l'esonero di Luciano Spalletti dal ruolo di commissario tecnico e l'arrivo di Gattuso, e la risposta c'è stata, eccome. Da tuttomercatoweb.com

I convocati dell'Italia, ecco le scelte di Gattuso: esordio per Caprile, tornano Buongiorno e Ricci - Ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Nazionale, che giovedì 13 novembre sarà di scena a Chisinau con la Moldova e domenica 16 concluderà il suo cammino nel ... Lo riporta corrieredellosport.it