Difesa Cavo Dragone | L’esercito europeo non è perseguibile

L’idea di un esercito europeo unificato non convince il generale Cavo Dragone. In un’intervista, l’alto ufficiale ha spiegato che l’obiettivo non si può raggiungere, perché l’esercito europeo, così come viene proposto, non è praticabile. Dragone si è detto scettico sulla possibilità di creare una forza militare comune, ritenendo che le differenze tra i vari paesi rendano difficile un’unità reale.

“L’esercito unico europeo? Mi distaccherei dal concetto di esercito unico europeo perché non è perseguibile. La difesa europea va garantita dalle nazioni europee che sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate e contribuiscono al bene comune. Questo accade già nella Nato con un comando strutturato”. Così l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato, a margine del convegno New Year’s Forum. “E le nazioni – continua Cavo Dragone – contribuiscono per l’adempimento delle missioni che ci vengono date. È una cosa che può essere pantografata anche nell’Unione Europea, ma non c’è bisogno di un esercito unico dell’Unione Europea o della Nato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Difesa, Cavo Dragone: “L’esercito europeo non è perseguibile” Approfondimenti su Difesa Esercito Cavo Dragone dice no all’esercito europeo: “Senza Usa non c’è difesa, la Nato ripensi se stessa” L’ammiraglio Cavo Dragone si schiera contro l’idea di un esercito europeo. Cavo Dragone: "No all'esercito europeo. E la Nato non è in crisi" L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, si è detto contrario alla creazione di un esercito europeo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Difesa Ue, Cavo Dragone frena: No all'esercito unico #lapresse Ultime notizie su Difesa Esercito Argomenti discussi: L'ammiraglio Cavo Dragone: No all'esercito europeo, gli Usa sono fondamentali; Ammiraglio Cavo Dragone, no ad esercito europeo, gli Usa fondamentali Putin contrario alla tregua; L’ammiraglio Cavo Dragone: C’è la Nato, l’esercito europeo non serve; Cavo Dragone: la coesione è la qualità chiave della Nato. Nato, Cavo Dragone: Nessuna crisi, no a esercito europeo. Crosetto: FraintesoL’ammiraglio, da un anno a capo del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica, ha sciolto alcuni nodi: dalle tensioni con Trump alla guerra in Ucraina. La Russia avanza a passi minimi. Ormai è chiaro ... tg24.sky.it Il generale Cavo Dragone: «No all’esercito europeo, gli Usa sono fondamentali. Putin? Contrario alla tregua»Parla l'ammiraglio, presidente del Comitato militare della Nato: «L'Alleanza deve adattarsi ai cambiamenti» ... msn.com Con queste «docce fredde», ha concluso Cavo Dragone, ci sarà un «ribilanciamento degli impegni finanziari nell'alleanza» - facebook.com facebook Cavo Dragone sull’esercito #Ue: “Sono europeista”, no a fraintendimenti #Nato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.