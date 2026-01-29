L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, si è detto contrario alla creazione di un esercito europeo. In un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che questa idea non ha senso e che la Nato non è in crisi. Le sue parole arrivano in un momento in cui si discute molto di sicurezza e cooperazione tra gli alleati europei.

AGI - "No all' esercito europeo ". Lo dice l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, in una intervista al Corriere della Sera. "La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare se stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti ", ha aggiunto l'ufficiale che a proposito della difesa comune sottolinea: "È nel DNA della Nato riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti. I valori della sicurezza collettiva, la difesa della libertà e della democrazia restano centrali". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cavo Dragone: "No all'esercito europeo. E la Nato non è in crisi"

L'ammiraglio Cavo Dragone mette in chiaro che l'esercito europeo può aspettare.

L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l'esercito europeo non è necessario.

