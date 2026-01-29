L’ammiraglio Cavo Dragone si schiera contro l’idea di un esercito europeo. In un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce che senza gli Stati Uniti la difesa europea non può funzionare. C’è poca voglia tra i militari di abbandonare il ruolo di supporto agli alleati americani. Per lui, la NATO deve rimanere il pilastro principale della sicurezza europea.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ammiraglio chiude all’esercito europeo ribadendo la centralità degli Stati Uniti. Nessuna guerra tra Stati Uniti e Groenlandia e Russia sempre più allo stremo, ma la pace in Ucraina è lontana. “Non sposo l’idea di esercito europeo, resto legato alla Nato assieme agli Usa. I militari americani rimangono fondamentali”. Lo afferma l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno a capo del Comitato militare dell’Alleanza Atlantica ed ex capo di stato maggiore della Difesa italiano in un’intervista apparsa sulle colonne del Corriere della Sera. “La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare se stessa”, continua l’ammiraglio, che auspica nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti al fine di adattarsi ai cambiamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cavo Dragone dice no all’esercito europeo: “Senza Usa non c’è difesa, la Nato ripensi se stessa”

