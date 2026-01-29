Dichiarazione dei redditi 2025 | ultima chiamata per i ritardatari

Oggi è il giorno chiave per chi deve ancora consegnare la dichiarazione dei redditi 2025. Se non hai ancora inviato i documenti, questa è l’ultima possibilità. La scadenza è fissata per il 29 gennaio 2026, e oltre quella data non sarà più possibile farlo in modo tardivo. Chi si muove ora, può ancora evitare sanzioni o problemi con l’Agenzia delle Entrate.

È davvero l'ultima chiamata. Oggi, 29 gennaio 2026, scade l'ultimissimo termine finale per presentare la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024) in forma tardiva ma ancora valida. Presentare ora la dichiarazione dei redditi 2025 significa chiudere una pendenza con poche decine di euro, evitando conseguenze ben più pesanti nei prossimi mesi. Dopo questa data, infatti, non ci saranno più margini: la dichiarazione verrà considerata omessa, con sanzioni molto più pesanti e l'avvio automatico degli accertamenti fiscali.

