Dichiarazione dei redditi dimenticata c’è il Modello Redditi PF Tardivo

La dichiarazione dei redditi dimenticata può essere ancora presentata, grazie alla possibilità di inoltrare il Modello Redditi PF Tardivo. La scadenza prevista è il 29 gennaio 2026, offrendo agli interessati un'ulteriore finestra temporale per regolarizzare la propria posizione fiscale senza sanzioni.

Deadline al 29 gennaio 2026. C’è tempo fino a questa data per presentare il Modello Redditi PF Tardivo. Pagando una sanzione di 25 euro per il ritardo maturato e le sanzioni per l’omesso o insufficiente versamento del saldo e degli acconti, il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi e sanare la propria posizione. È possibile infatti presentare la documentazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza prevista dalla legge, andando oltre i termini ordinari. Tuttavia è necessario mettere in conto qualche ulteriore onere da versare rispetto alle consuete imposte. Ricordiamo, infatti, che il calendario fiscale previsto dalla normativa italiana è ben scandito e prevede una serie di appuntamenti nel corso dell’anno, sia per la presentazione del Modello 730 che del Modello Redditi PF, ma anche per quel che riguarda il versamento delle tasse e delle imposte che ne derivano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it