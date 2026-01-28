Calciomercato Inter i nerazzurri pensano a Moussa Diaby | trattativa in avvio con l’Al-Ittihad

L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato. La società nerazzurra ha avviato le trattative per portare Moussa Diaby a Milano. I contatti con l’Al-Ittihad sono appena partiti, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra di Cristian Chivu con un colpo a sorpresa. Nei prossimi giorni si aspetta una svolta sulla trattativa.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri lavorano a un colpo a sorpresa per rinforzare la rosa di Cristian Chivu: avviati i contatti per Moussa Diaby. Il mercato invernale della Beneamata si accende improvvisamente con una notizia che scuote l'ambiente internazionale. L' Inter, sempre alla ricerca di profili in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, ha messo nel mirino Moussa Diaby, funambolico esterno offensivo francese attualmente in forza all' Al-Ittihad in Arabia Saudita. Il calciatore transalpino, noto per la sua velocità fulminante e la capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un trasferimento immediato alla corte di Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi alla guida tecnica dei nerazzurri.

