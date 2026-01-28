L' Inter ha l' ok di Diaby trattativa in corso con l' Al Ittihad

L'Inter sta lavorando per portare Diaby in Italia. La trattativa con l'Al Ittihad è in corso, con le parti che cercano di trovare un accordo. L'ala maliana, classe 1999, ha già dato il suo ok e il club nerazzurro vuole chiudere presto. Intanto, l'Al Ittihad ha speso 65 milioni per l'allenatore Conceiçao nel 2024 e ora punta a cedere Diaby con un prestito oneroso e diritto di riscatto a 35 milioni.

L’Inter tenta il colpo a sorpresa: dopo il no per Ndoye e nell’incertezza su Perisic, la coppia Marotta-Ausilio ha virato con decisione su Moussa Diaby, ala francese classe 1999 che gioca nella Saudi League con l’Al Ittihad, la squadra allenata dall’ex milanista Sergio Conceiçao. I dirigenti hanno già strappato il sì del calciatore, nato a Parigi ma di origine maliana, che ha un passato anche in Italia con la maglia del Crotone e vanta 11 presenze nella nazionale francese. I sauditi lo hanno comprato nel 2024 dall’Aston Villa per 65 milioni. Per il momento manca l’ok della controparte all’idea del prestito oneroso con diritto di riscatto a 35. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Diaby, tra l'altro, decise con una doppietta l'amichevole tra Inter e Al Ittihad giocata a Monza nel luglio 2024. Diaby segnò due gol, ma nel finale colpì con una gomitata Fontanarosa. Ci furono momenti di tensione, il francese venne fischiato dai tifosi presenti e x.com