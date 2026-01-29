Diaby Inter c’è la svolta | accordo totale! Ora la palla passa all’Al-Ittihad Il punto sulla trattativa

La trattativa tra l’Inter e Diaby ha preso una piega definitiva: l’accordo tra le parti è stato raggiunto. Ora tocca all’Al-Ittihad decidere se confermare l’intesa e portare avanti l’affare. La chiusura sembra vicina, e la finestra di mercato si sta per chiudere con un’operazione che potrebbe cambiare le carte in tavola per i nerazzurri.

