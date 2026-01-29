Diaby e non solo restyling Inter sulla fascia destra | il punto | CM

L’Inter sta lavorando a un restyling sulla fascia destra. Con due nuovi arrivi e una partenza, la squadra si prepara a cambiare volto in vista del rush finale di gennaio. Intanto, si aspetta il rientro di Dumfries, che potrebbe dare nuova linfa alle rotazioni.

Due nuovi arrivi e una partenza, aspettando il rientro di Dumfries In attesa del rientro di Dumfries, la fascia destra dell’Inter potrebbe cambiare volto in questo rush finale della sessione di gennaio. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il club nerazzurro è al lavoro in queste ore per strappare l’ok dell’Al-Ittihad alla cessione in prestito con opzione di Moussa Diaby. Un via libera non scontato, visto che solo un anno fa è stato pagato circa 60 milioni di euro. Diaby e non solo, triplo affare Inter per la fascia destra: il punto (Instagram) – Calciomercato.it Il franco-maliano ha già una intesa di massima con Marotta e Ausilio, ha già insomma detto sì come Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

