Calciomercato Inter LIVE | le ultime sullo scambio Frattesi-Thuram ed il punto sulla fascia destra per il mercato di gennaio

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su scambi, trattative e possibili acquisizioni. In particolare, si approfondiscono le voci riguardanti lo scambio Frattesi-Thuram e le strategie per rafforzare la fascia destra nel mercato di gennaio. Restate con noi per tutte le informazioni ufficiali e le indiscrezioni più recenti sulle operazioni in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Belghali Inter, l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio. C’è da battere questo club di Serie A - Da battere la concorrenza della Juventus L’asse di mercato tra Milano e Verona si prepara a diventare uno ... calcionews24.com

Calciomercato Inter News/ Frendrup e Alaba per gennaio, si complica Guehi! - La stagione dei nerazzurri fino a questo momento potrebbe essere considerata positiva, soprattutto in relazioni alle voci di rivoluzione totale che erano state lanciate in estate dopo la sconfitta in ... ilsussidiario.net

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Ordoñez #Muharemovic L’Inter guarda al futuro: Ordoñez o Muharemovic Ecco il profilo più congeniale Nel cuore dell’Europa calcistica, due giovani difensori stanno attirando l’attenzione dei top club: Joe x.com

Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook

