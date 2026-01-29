Diaby e non solo triplo affare Inter per la fascia destra | il punto | CM

L’Inter lavora intensamente sul mercato per rinforzare la fascia destra. Oltre all’arrivo di Diaby, ci sono in cantiere altri due acquisti e una possibile partenza. La società cerca di chiudere gli affari prima della fine della finestra di gennaio, nel frattempo aspetta il rientro di Dumfries, che potrebbe riaccendere le chance di formazione. La situazione si muove rapidamente, e i tifosi restano in attesa di ufficialità.

Due nuovi arrivi e una partenza, aspettando il rientro di Dumfries La fascia destra dell’Inter potrebbe cambiare volto in questi ultimi giorni di mercato di gennaio. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il club nerazzurro è al lavoro in queste ore per strappare l’ok dell’Al-Ittihad alla cessione in prestito con opzione di Moussa Diaby. Un via libera non scontato, visto che solo un anno fa è stato pagato circa 60 milioni di euro. Diaby e non solo, triplo affare Inter per la fascia destra: il punto (Instagram) – Calciomercato.it Il franco-maliano ha già una intesa di massima con Marotta e Ausilio, ha già insomma detto sì come Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan si prepara alla sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la fascia destra.

