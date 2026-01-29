Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo nella neve, dopo che l’autista del bus gli ha detto di scendere perché aveva il biglietto sbagliato. Il ragazzino ha camminato per sei chilometri sotto il sole al tramonto, con le labbra viola e il freddo che gli entrava nelle ossa. La scena ha fatto scalpore tra i passanti e le autorità ora cercano di capire come sia potuto succedere.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature di meno tre gradi e il sole al tramonto. È quanto accaduto martedì 27 gennaio in provincia di Belluno, quando un autista della linea 30 Calalzo-Cortina ha fatto scendere dal mezzo il minore perché non aveva il biglietto giusto. Diego, nome di fantasia, è arrivato a casa in ipotermia dopo aver camminato lungo la pista ciclabile tra San Vito e Vodo di Cadore, impossibilitato a contattare la famiglia perché senza cellulare. L’episodio ha scatenato un doppio fronte: la procura di Belluno ha aperto un’inchiesta dopo la querela per abbandono di minore depositata dalla famiglia, mentre Dolomiti Bus ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità del proprio dipendente.🔗 Leggi su Open.online

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall'autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

«Devi scendere», l’autista caccia il bimbo di 11 anni perché col biglietto sbagliato. Fa 6 km nella neve: «A casa con le labbra viola»L'episodio sulla linea San Vito-Vodo di Cadore, nel Bellunese. La procura ah aperto un'inchiesta per abbandono di minore. Il bambino arrivato a casa in ipotermia ... open.online

