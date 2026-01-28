Deutsche Bank media | Perquisizioni per sospetto riciclaggio indagini collegate ad Abramovich

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo. Questa volta, agenti della polizia federale hanno perquisito la sede centrale a Francoforte e una filiale a Berlino. L’indagine riguarda sospetti di riciclaggio di denaro collegati all’oligarca russo Roman Abramovich. Le operazioni sono partite mercoledì mattina e si concentrano su possibili legami finanziari illeciti. La banca si trova così al centro di un nuovo scandalo che potrebbe avere ripercussioni importanti.

Alla Deutsche Bank incombe un nuovo potenziale scandalo finanziario. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, dalla mattinata di mercoledì agenti dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) hanno effettuato perquisizioni presso la sede centrale dell'istituto a Francoforte sul Meno e in una filiale a Berlino, nell'ambito di un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro collegata all'oligarca russo Roman Abramovich. Perquisizioni in Deutsche Bank per sospetto riciclaggio. Secondo Der Spiegel, poco dopo le 10:00 circa 30 investigatori in borghese hanno fatto ingresso nella sede della banca nel centro di Francoforte.

