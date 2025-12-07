María Corina Machado manifestazioni in tutta l' America Latina per la leader dell' opposizione venezuelana
(LaPresse) I sostenitori della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado hanno manifestato in diverse città dell’America Latina per celebrare la sua vittoria del Premio Nobel per la Pace, in vista della prestigiosa cerimonia di premiazione che si terrà la prossima settimana. Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Buenos Aires, Lima, Santiago e Bogotà. Sono state organizzate manifestazioni in più di 80 città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
