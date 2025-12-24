Leonardo Del Vecchio fonda Lmdv Media per investire nell’editoria

Leonardo Maria Del Vecchio accelera sull'editoria e formalizza il suo ingresso nel settore con la nascita di Lmdv Media, una nuova società di investimento dedicata ai media. Il progetto arriva dopo una serie di mosse ravvicinate: l'offerta (poi respinta) da 140 milioni di euro per il gruppo Gedi e l'acquisto del 30 per cento de Il Giornale tramite Lmdv Capital, il family office di cui è presidente e che opera separatamente dalla holding di famiglia Delfin. Parallelamente sono in corso trattative avanzate per QN – Quotidiano Nazionale, che riunisce Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Il Telegrafo.

Del Vecchio piglia tutto: dopo l’editoria LMDV investe in Impredo, la società dietro Twiga e Terme De Montel - Lmdv Capital prevede di fornire un finanziamento iniziale di circa 15 milioni di euro, con l’obiettivo di salire progressivamente fino a una quota del 50% ... affaritaliani.it

Leonardo Maria Del Vecchio finanzia Impredo, la società che ha sviluppato anche Twiga e Terme De Montel a San Siro. E potrà entrare fino al 50% - Lmdv Capital finanzierà lo sviluppatore immobiliare: è il primo passo di un percorso strutturato, orientato al rafforzamento patrimoniale e alla crescita sostenibile della società ... milanofinanza.it

Leonardo Maria Del Vecchio ha creato una società per investire nell’editoria x.com

