Questa mattina è stata annunciata la composizione del Comitato che si occuperà di organizzare la Maggiolata Lucignanese 2026. Il gruppo, formato da varie figure locali, si metterà subito al lavoro per preparare uno degli eventi più importanti del paese, che richiama ogni anno tanti visitatori. La manifestazione si svolgerà a breve, e il Comitato ha già iniziato a pianificare le prossime mosse.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – È stata ufficialmente resa nota la composizione del C omitato Maggiolata, che guiderà l’organizzazione della Maggiolata Lucignanese 2026, l’evento più rappresentativo di Lucignano, annoverato tra I Borghi più belli d'Italia. Nel corso dell’assemblea dell’associazione sono state elette le nuove cariche: Enrico Casini è il nuovo presidente del Comitato, Federico Menchetti ricoprirà il ruolo di vicepresidente, Rachele Grigiotti è stata nominata tesoriera e Giulia Datteroni segretaria. Una squadra rinnovata, chiamata a raccogliere il testimone di una manifestazione che rappresenta il cuore dell’identità lucignanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Definita la composizione del Comitato Maggiolata

Approfondimenti su Maggiolata Lucignano

A Lucignano è stata annunciata la squadra che si occuperà della Maggiolata 2026.

È stato approvato il protocollo per l’area dell’ex discarica della Baraggia, con il voto favorevole della maggioranza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maggiolata Lucignano

Argomenti discussi: Lucignano, definita la composizione del comitato Maggiolata. Casini alla presidenza; REGIONE SARDEGNA. MUFLONI AD ARBATAX, DEFINITO IL PIANO DI INTERVENTO - FIDC; Die, ricostituita la Commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico; In un ex opificio tra laccature ad effetto e trasparenze.

Reggio Calabria, Francesco Marsala nuovo Coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi ModeratiContinua il lavoro di organizzazione di Noi Moderati nella Provincia di Reggio Calabria. Il Partito, guidato dal Coordinatore Nino Foti, dopo aver definito la composizione del Direttivo Provinciale, è ... strettoweb.com

Consiglio regionale, definita la composizione delle CommissioniL'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha definito la composizione delle quattro Commissioni assembleari permanenti. La distribuzione dei consiglieri nelle Commissioni è avvenuta, ricorda la ... ansa.it

NUOVO COMITATO MAGGIOLATA: ENRICO CASINI PRESIDENTE Nuove cariche e rinnovato entusiasmo in vista della Maggiolata Lucignanese 2026: Enrico Casini alla presidenza. https://www.sr71.it/2026/01/28/lucignano-resa-nota-la-composizione-d facebook