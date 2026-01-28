Lucignano definita la composizione del comitato Maggiolata Casini alla presidenza

A Lucignano è stata annunciata la squadra che si occuperà della Maggiolata 2026. Casini sarà il presidente del comitato, che si occuperà di coordinare l’evento più importante della cittadina, famoso in tutta Italia e riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”. La notizia arriva mentre si avvicina la data della manifestazione, e il comitato inizia a lavorare per organizzare al meglio la festa.

Una squadra rinnovata, chiamata a raccogliere il testimone di una manifestazione che rappresenta il cuore dell’identità lucignanese. Sulla nomina del nuovo Comitato è intervenuto il sindaco facente funzione Juri Sicuranza, che ha espresso piena soddisfazione per l’esito delle elezioni: «Desidero rivolgere le mie più sentite felicitazioni al presidente Enrico Casini e a tutti i membri del Comitato Maggiolata. A loro va l’augurio di buon lavoro per l’organizzazione di quella che è la manifestazione più attesa e partecipata dalla cittadinanza, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori e turisti da tutta Italia».🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

