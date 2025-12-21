Discarica c’è il via libera Definita la convenzione Il Comitato | troppe lacune

È stato approvato il protocollo per l’area dell’ex discarica della Baraggia, con il voto favorevole della maggioranza. La decisione è stata presa dopo un lungo dibattito, durato oltre quattro ore, durante il quale sono emerse diverse criticità e richieste di chiarimenti da parte dell’opposizione. La convenzione rappresenta un passo importante, anche se il Comitato ha evidenziato numerose lacune ancora da colmare.

Via libera alla convenzione per l’area dell’ex discarica della Baraggia. Nell’ultima seduta in consiglio ha approvato lo schema di convenzione con i soli voti della maggioranza, mentre dai banchi e dalla platea è andato in scena un botta e risposta che ha tenuto l’aula occupata per oltre quattro ore e mezza. Il comitato contrario alla discarica ha esposto uno striscione provocatorio, dando il via a una lunga serie di interventi che hanno trasformato il Consiglio in un vero e proprio campo di scontro politico e civile. Al centro della contestazione, l’accordo che disciplina il futuro dell’area Baraggia e che, secondo i cittadini, spalancherebbe la strada alla riattivazione dell’impianto con rischi rilevanti per il territorio e la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

