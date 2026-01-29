Decreto semplificazioni | carta identità senza scadenza e tessera elettorale digitale

Da tv2000.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto che introduce alcune novità pratiche per i cittadini. Da subito, gli over 70 non dovranno più rifare la carta d’identità ogni dieci anni, perché questa non avrà più scadenza. Inoltre, arriva la tessera elettorale in formato digitale, pronta a sostituire quella cartacea. Le modifiche puntano a semplificare la vita di chi deve rinnovare i documenti e a rendere più facile il voto.

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”.

Decreto semplificazioni: carta d’identità «a vita», Isee automatico e tessera elettorale digitale. Cosa cambia per i cittadini

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto che semplifica molte pratiche quotidiane.

