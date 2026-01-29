Decreto semplificazioni | carta identità senza scadenza e tessera elettorale digitale
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto che introduce alcune novità pratiche per i cittadini. Da subito, gli over 70 non dovranno più rifare la carta d’identità ogni dieci anni, perché questa non avrà più scadenza. Inoltre, arriva la tessera elettorale in formato digitale, pronta a sostituire quella cartacea. Le modifiche puntano a semplificare la vita di chi deve rinnovare i documenti e a rendere più facile il voto.
Carta d'identità senza più scadenza per gli over 70 e tessera elettorale in formato digitale: sono alcune delle novità approvate dal Consiglio dei ministri nel decreto semplificazioni.
Tessera elettorale digitale e carta d’identità “senza scadenza” per gli over 70. Dati Isee a scuole, università e comuni. BOZZA Decreto PNRR
Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”.
Decreto semplificazioni: carta d’identità «a vita», Isee automatico e tessera elettorale digitale. Cosa cambia per i cittadini
Il governo si appresta a varare un nuovo decreto che semplifica molte pratiche quotidiane.
Decreto semplificazioni: carta identità senza scadenza e tessera elettorale digitale
