Decreto Pnrr carta d’identità valida per 50 anni e tessera elettorale digitale | le novità

Il decreto legge collegato al PNRR in discussione al Consiglio dei Ministri propone due importanti misure di semplificazione: la validità della carta d’identità per 50 anni e l’introduzione della tessera elettorale digitale. Questi interventi mirano a semplificare le procedure amministrative, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici per i cittadini.

Il decreto legge collegato al Pnrr che arriverà in queste settimane in Consiglio dei Ministri introduce due misure di semplificazione. La prima riguarda la tessera elettorale in formato digitale, la seconda la durata della carta d’identità elettronica per i cittadini con almeno 70 anni. Entrambe le novità sono contenute nella bozza del provvedimento che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri e rientrano nelle disposizioni dedicate allo snellimento delle procedure e alla digitalizzazione dei servizi. Tessera elettorale digitale, cosa cambia. La principale innovazione riguarda l’introduzione della tessera elettorale digitale, che si affianca al documento cartaceo tradizionalmente rilasciato dai Comuni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

