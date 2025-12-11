Napoli squadra dell’anno De Laurentiis | Io e Conte siamo amici Ora il nuovo centro sportivo poi vorrei il mio stadio

Il Napoli si conferma come la squadra dell’anno, con un percorso che ha portato alla conquista del titolo di Campioni d’Italia. Il presidente De Laurentiis e l’allenatore Conte condividono un rapporto di amicizia, mentre la società guarda al futuro con progetti ambiziosi, tra cui il nuovo centro sportivo e l’obiettivo di ottenere uno stadio di proprietà.

Tempo di lettura: 2 minuti SSC Napoli nuovamente premiata, al termine di un'annata storica, culminata con il conseguimento del titolo di Campioni d'Italia. All'Auditorium Fiera Milano, in occasione dell'undicesima edizione della "Notte dei campioni – Gazzetta Sports Awards", è stato consegnato al Presidente Aurelio De Laurentiis il premio di squadra dell'anno, risultato di una stagione esaltante coronata con la conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025. " Il rapporto con Conte? Ci sentiamo sempre, siamo due amici. Antonio l'ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa. Masticavo il calcio non in modo perfetto, ma lo ascoltavo con grande passione e interesse, mi ha colpito.

