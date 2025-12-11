De Laurentiis | Sento Conte ogni giorno Ora il nuovo centro sportivo poi spero lo stadio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rivela di avere un rapporto quotidiano con l’allenatore Spalletti e con Antonio Conte. Tra progetti futuri, il focus è sul nuovo centro sportivo e, a seguire, sullo stadio. Intanto, il Napoli celebra il prestigioso riconoscimento come squadra dell’anno ai Gazzetta Sports Awards 2025.

Il Napoli campione d’Italia si è aggiudicato il premio di squadra dell’anno ai Gazzetta Sports Awards 2025. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il riconoscimento dal direttore della rosea, Stefano Barigelli, nel corso della cerimonia di premazione a Milano.“Il primo scudetto era quasi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

