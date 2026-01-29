DeCo alla Compagnia Masetti custode del teatro dialettale
Il Comune di Monterenzio ha premiato la Compagnia Masetti di Luciana Minghetti, una monterenziana che da anni porta avanti il teatro dialettale. L’amministrazione ha ufficialmente riconosciuto il valore della loro attività con l’iscrizione al registro De.Co. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla stessa compagnia, che vede in questo riconoscimento un modo per valorizzare il teatro locale e le tradizioni del territorio.
Il Comune di Monterenzio si congratula con la Compagnia Masetti di Luciana Minghetti, monterenziana doc, per l’importante riconoscimento ottenuto con l’iscrizione al registro De.Co. Bologna – Denominazione Comunale, per la salvaguardia e la valorizzazione del teatro dialettale bolognese. Così il sindaco Davide Lelli: "Il teatro dialettale è parte integrante della nostra storia e della nostra comunità: conservarlo significa rafforzare le radici e guardare avanti, coinvolgendo anche le nuove generazioni con passione, competenza e orgoglio. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che, con il loro impegno costante, hanno reso possibile questo riconoscimento e che contribuiscono a mantenere viva una tradizione che è valore culturale, sociale e identitario per il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
