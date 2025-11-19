Serata di teatro dialettale a Vecchiazzano in scena la Compagnia piccolo teatro città di Ravenna
Giovedì 20 novembre alle ore 20.45 al teatro parrocchiale Maria Griffiedi di Vecchiazzano continua la stagione teatrale dialettale promossa dalla locale Parrocchia e dalla Compagnia teatrale “Cvi de mi paes”. Per l'occasione la Compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta “Casa Micheri”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
