Il futuro di Hawkeye 2 resta ancora incerto. Lo show, molto amato dai fan, ha conquistato con il suo mix di atmosfere natalizie, azione e il debutto di Kate Bishop. Ma finora, i produttori non hanno annunciato ufficialmente una nuova stagione. Gli appassionati restano in attesa di novità.

Tra le serie prodotte dai Marvel Studios per Disney+, Hawkeye resta una delle più amate. Il mix tra atmosfere natalizie, azione urbana e il debutto di Kate Bishop ha reso lo show un piccolo gioiello del Marvel Cinematic Universe (MCU). Tuttavia, nonostante il desiderio dei fan di rivedere Clint Barton e la sua giovane protetta in azione, le ultime notizie non sono incoraggianti. A cinque anni dal debutto, lo showrunner Andrew Guest ha rotto il silenzio sul futuro della serie. Le parole di Andrew Guest sul futuro di Hawkeye. Durante una recente intervista con The Direct per promuovere la nuova serie Marvel Wonder Man, Guest ha risposto alla domanda che molti si pongono: esiste un piano per la seconda stagione di Hawkeye? La risposta è stata un amaro “sì, ma no”: “Se n’è parlato a un certo punto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Hawkeye 2: lo showrunner rompe il silenzio sul futuro della serie Disney+

