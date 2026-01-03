Damiano David si sposa Dove Cameron ha detto sì | l’annuncio e l’anello
Damiano David, cantante dei Maneskin, ha annunciato il suo fidanzamento con l’attrice Dove Cameron attraverso una foto condivisa sui social. L’annuncio, avvenuto il 3 gennaio, conferma la loro relazione e il prossimo passo verso il matrimonio. La coppia ha scelto di condividere questo momento con i propri fan, evidenziando l’importanza della loro storia d’amore senza enfasi o sensazionalismi.
(Adnkronos) – Damiano David si sposa. Il cantante, ex frontman dei Maneskin, ha pubblicato oggi, sabato 3 gennaio, una foto con cui ufficializza il suo fidanzamento con l'attrice Dove Cameron. Sul proprio profilo Instagram, David ha postato diverse foto insieme alla fidanzata, 'zoomando' su un particolare che non poteva passare inosservato: l'anello al dito di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
