Dirigente espulso infila la bandierina nei pantaloncini dell' arbitro Maxi squalifica

Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini. La partita, giocata domenica 11 gennaio, tra Arno Castiglioni Laterina e Fratta Santa Caterina, si è conclusa con una sconfitta per 3-0 della squadra di casa. L’episodio ha portato a una maxi squalifica per il protagonista, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole nel calcio.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.