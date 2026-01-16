Dirigente espulso infila la bandierina nei pantaloncini dell' arbitro Maxi squalifica

Da arezzonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini. La partita, giocata domenica 11 gennaio, tra Arno Castiglioni Laterina e Fratta Santa Caterina, si è conclusa con una sconfitta per 3-0 della squadra di casa. L’episodio ha portato a una maxi squalifica per il protagonista, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole nel calcio.

Singolare episodio nel campionato di seconda categoria (girone I) di calcio. Domenica scorsa, 11 gennaio, l'Arno Castiglioni Laterina ha perso in casa per 3-0 contro la Fratta Santa Caterina. Un risultato maturato in virtù dei gol di Milighetti su rigore nel finale del primo tempo e poi della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Arrivata la stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: maxi-squalifica per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro

Leggi anche: Calciatore picchia arbitro: arriva la maxi squalifica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dirigente espulso, infila la bandierina nei pantaloncini dell'arbitro. Maxi squalifica.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.