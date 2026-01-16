Dirigente espulso infila la bandierina nei pantaloncini dell' arbitro Maxi squalifica
Durante una partita di seconda categoria nel girone I, si è verificato un episodio insolito: un dirigente espulso ha inserito la bandierina dell’arbitro nei pantaloncini. La partita, giocata domenica 11 gennaio, tra Arno Castiglioni Laterina e Fratta Santa Caterina, si è conclusa con una sconfitta per 3-0 della squadra di casa. L’episodio ha portato a una maxi squalifica per il protagonista, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole nel calcio.
Singolare episodio nel campionato di seconda categoria (girone I) di calcio. Domenica scorsa, 11 gennaio, l'Arno Castiglioni Laterina ha perso in casa per 3-0 contro la Fratta Santa Caterina. Un risultato maturato in virtù dei gol di Milighetti su rigore nel finale del primo tempo e poi della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Arrivata la stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: maxi-squalifica per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro
Leggi anche: Calciatore picchia arbitro: arriva la maxi squalifica
Dirigente espulso, infila la bandierina nei pantaloncini dell'arbitro. Maxi squalifica.
Aggressione a Termini, altri due arresti: sono tunisini. Uno di loro doveva essere espulso. Il dirigente del Mit resta intubato e in coma- - facebook.com facebook
Aggressione a Termini, altri due arresti: sono tunisini. Uno di loro doveva essere espulso. Il dirigente del Mit resta intubato e in coma x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.