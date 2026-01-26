Infila la bandierina nei pantaloncini dell' arbitro | Daspo di due anni a un dirigente

Recentemente, sono stati adottati provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni soggetti coinvolti in eventi sportivi. Un dirigente è stato sanzionato con un Daspo di due anni, mentre un tifoso del Montevarchi ha ricevuto un Daspo di cinque anni con obbligo di presentazione, a seguito di comportamenti verificatisi nel post partita della gara contro il Grosseto. Questi provvedimenti mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza negli stadi.

A fare notizia nella sfida dell'11 gennaio scorso tra Arno Castiglioni Laterina e Fratta Santa Caterina non è il punteggio - finita 0-3 per gli ospiti - ma un episodio successo prima della fine della partita. Un dirigente della squadra di casa, infatti, dopo essere stato espulso per vivaci proteste aveva aperto i pantaloncini al direttore di gara infilandogli dentro la bandierina. Il referto dell'arbitro aveva spinto il giudice sportivo a squalificarlo fino al 1° settembre. Oggi per lui è arrivato anche il daspo di due anni per una condotta, si legge nella nota della questura, "tanto più censurabile in quanto commessa proprio da chi ricopre un ruolo di riferimento e di buon esempio per la compagine sportiva e dall'ampio risalto mediatico a livello locale e nazionale".

