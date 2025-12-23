Befana a teatro con ' La burla' - Spettacolo di circo contemporaneo
Un pomeriggio di magia, poesia e divertimento da vivere insieme.Lunedì 6 gennaio alle ore 17.30, La Città del Teatro di Cascina celebra la Befana a Teatro con “La Burla”, spettacolo di circo contemporaneo firmato dalla compagnia Madame Rebiné.Per l’occasione, biglietto speciale a 5 euro per tutti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
