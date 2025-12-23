Un pomeriggio di magia, poesia e divertimento da vivere insieme.Lunedì 6 gennaio alle ore 17.30, La Città del Teatro di Cascina celebra la Befana a Teatro con “La Burla”, spettacolo di circo contemporaneo firmato dalla compagnia Madame Rebiné.Per l’occasione, biglietto speciale a 5 euro per tutti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Al Teatro Cantiere Florida arriva il circo contemporaneo di Teatro nelle Foglie

Leggi anche: "Elogio alla noia", spettacolo di circo contemporaneo dei Magdaclan al Bunker

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Epifania a teatro per le famiglie: spettacolo sulla befana allo Spazio Kairos - Martedì 6 gennaio alle 16,30 allo Spazio Kairos di Torino, in via Mottalciata 7, "Tutti a scuola! torinotoday.it