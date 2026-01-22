Al telefono da Davos Lilli Gruber a causa dell’evacuazione dello studio tv svizzero | cos’è successo a Otto e Mezzo ieri sera

Ieri sera, la puntata di “Otto e mezzo” condotta da Lilli Gruber da Davos è stata interrotta a causa di un’improvvisa evacuazione dello studio televisivo svizzero. Questa situazione ha modificato il normale svolgimento della trasmissione, portando a una puntata diversa dal consueto formato. Di seguito, vengono riassunti i fatti e le conseguenze di questo episodio.

La puntata di ieri sera di “ Otto e mezzo ” avrebbe dovuto essere una puntata diversa dal solito per la conduzione di Lilli Gruber da Davos, ma non è stato questo a contraddistinguere per originalità quanto andato in onda su La7. Gruber, infatti, in questi giorni si trova nella città svizzera per seguire il Forum economico mondiale che si tiene regolarmente ogni anno. La puntata di ieri sera, mercoledì 21 gennaio, avrebbe dovuto essere la sola condotta questa settimana da Gruber, sostituita negli altri giorni da Giovanni Floris, che già in passato si è prestato a ricoprire i panni di sostituto della titolare di “ Otto e mezzo ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

