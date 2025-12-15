Saluti da Fano il fotolibro dello Studio Del Bianco che racconta un secolo di città

“Saluti da Fano” è il nuovo fotolibro dello Studio Del Bianco, che celebra un secolo di storia della città di Fano. Attraverso immagini di dettagli e oggetti quotidiani, il volume offre un affascinante viaggio nel tempo, catturando la memoria e l’identità di questa comunità. L’evento di presentazione è previsto per lunedì 15 dicembre 2025.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 15 dicembre 2025 - C’è un modo di raccontare una città che passa per i dettagli, per gli oggetti apparentemente minori, per ciò che un tempo viaggiava lento ed era destinato a durare. A Fano, quel racconto prende la forma di una cartolina. È da lì che nasce “Saluti da Fano”, il volume realizzato dallo Studio fotografico Del Bianco, a cura di Paolo Alberto e Giovanni, che raccoglie oltre 600 cartoline prodotte dal 1900 ai primi anni Duemila, distribuite in 288 pagine di immagini, grafica e memoria. Un lavoro paziente, frutto di ricerca e catalogazione, che utilizza la cartolina come chiave di lettura privilegiata per osservare un secolo di trasformazioni urbanistiche, sociali e culturali della città della Fortuna. Ilrestodelcarlino.it

