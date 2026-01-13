Davide Faraone e il campo largo anche il M5S frena | Italia Viva esca dalla Giunta Lagalla

Davide Faraone propone un campo largo con Italia Viva, puntando a un'alleanza alternativa al centrodestra. Tuttavia, anche il M5S esprime cautela, chiedendo prudenza e chiarezza sui criteri. La discussione riguarda il progetto Casa Riformista e l’orientamento politico per un’unità che tenga conto delle diverse sensibilità, mantenendo un equilibrio tra obiettivi condivisi e autonomie politiche.

L'annuncio del deputato Davide Faraone: "Il centrosinistra deve saper essere credibile" - facebook.com facebook

Nuova puntata #DiBellasul28! Conduce @AntDiBella Stasera #17dicembre in seconda serata su #Tv2000 Canale 28 | 157 Sky | App Play2000 In studio: Stefania Craxi, presidente Commissione Affari esteri del Senato Davide Faraone, vicepresidente x.com

