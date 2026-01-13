Davide Faraone e il campo largo anche il M5S frena | Italia Viva esca dalla Giunta Lagalla

Davide Faraone propone un campo largo con Italia Viva, puntando a un'alleanza alternativa al centrodestra. Tuttavia, anche il M5S esprime cautela, chiedendo prudenza e chiarezza sui criteri. La discussione riguarda il progetto Casa Riformista e l’orientamento politico per un’unità che tenga conto delle diverse sensibilità, mantenendo un equilibrio tra obiettivi condivisi e autonomie politiche.

Sì al campo largo, ma con dei paletti. Sul progetto Casa riformista di Davide Faraone, che punta ad aggregare le forze alternative al centrodestra, dal gruppo del M5S in Consiglio comunale arriva l'invito alla cautela. Ma a differenza di Avs che ha annunciato di non voler partecipare al tavolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

