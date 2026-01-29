Da Ducati a Yamaha duemila moto storiche da sogno in vendita

A Las Vegas, il mercato delle moto d’epoca si prepara a fare il pieno. Sono in vendita 2.000 moto storiche, tra cui pezzi unici provenienti da 32 collezioni private e musei. Le aste si terranno nelle prossime settimane, attirando appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La maggior parte delle moto sono modelli di grande valore e rarità, pronti a trovare nuovi proprietari disposti a spendere cifre importanti.

Giunge alla 35^ edizione il Mecum Las Vegas 2026, ovvero l'asta annuale di moto storiche e d'epoca più grande al mondo, aprirà le contrattazioni al South Point Hotel & Casino, sul palco come si conviene all'evento, nelle giornate comprese tra il 27 e il 31 gennaio. Ben 2.000 i lotti in vendita, esemplari unici provenienti da trentadue diverse collezioni appartenenti a privati e musei, un "crogiolo" di motociclette che racchiude alcuni dei migliori marchi internazionali provenienti da ogni decade e che raccontano più di un secolo di storia delle due ruote a motore. Un appuntamento atteso dagli appassionati di tutto il globo, ma, soprattutto, dai collezionisti più facoltosi.

