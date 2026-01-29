Da antidolorifico a bevanda cult | come nacque la Coca Cola la bibita che ha cambiato la nostra società

La Coca Cola è diventata una delle bevande più conosciute al mondo. Quasi tutti l’hanno assaggiata almeno una volta, soprattutto negli Stati Uniti, dove è ormai un simbolo di cultura pop. La sua storia inizia come antidolorifico, ma nel tempo si è trasformata in un’icona globale, cambiano le abitudini e le mode, ma la sua presenza resta forte.

Sono ben poche le persone in tutto il mondo che non hanno mai consumato la Coca Cola: si tratta probabilmente della bibita analcolica più bevuta al mondo, e a mani basse la più famosa negli Stati Uniti. Ma come ha fatto una bevanda inizialmente pensata come rimedio per il mal di testa – e distribuita solo in farmacie e drogherie – a diventare così popolare? L'invenzione della Coca Cola si deve a John Stith Pemberton, medico e farmacista nonché veterano della Guerra Civile Americana: per sopportare il dolore causato dalle tante ferite riportate nel corso del conflitto, egli aveva fatto uso frequente di morfina, sviluppando inevitabilmente una dipendenza da questa sostanza.

