Vorrei cantare insieme a voi | la vera storia dello spot Coca-Cola che ha segnato i Natali italiani

“Hilltop” è il nome con cui è passato alla storia uno spot pubblicitario della Coca-Cola, trasmesso per la prima volta nel 1971 in USA, in cui un gruppo di giovani di diverse nazionalità canta insieme su una collina. L’annuncio è diventato celebre per il suo messaggio di armonia e per il jingle che lo accompagna, poi diffusosi anche come canzone autonoma. In Italia il pubblico ricorda la versione natalizia dello stesso spot, uscita nel 1977 e diffusa negli anni a seguire, in cui un gruppo di giovani intona “Vorrei cantare insieme a voi.” su una collina, tra candele accese a armonia. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti che quello spot, per molti rievoca natali lontani e (forse) spensierati e più sognanti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

