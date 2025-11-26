Cassano Direttore IEO | Ad Haiti il tumore al seno è la seconda causa di morte abbiamo costruito da zero un percorso di diagnosi chirurgia e terapia
Nell’intervista a Il Giornale d’Italia, il Direttore della Radiologia Senologica dello IEO ripercorre le tappe del progetto con Fondazione Rava: dalla formazione dei medici locali all’educazione delle donne con health promoter in creolo, fino alle sfide della guerra civile e ai nuovi obiettivi che p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
