Nell’intervista a Il Giornale d’Italia, il Direttore della Radiologia Senologica dello IEO ripercorre le tappe del progetto con Fondazione Rava: dalla formazione dei medici locali all’educazione delle donne con health promoter in creolo, fino alle sfide della guerra civile e ai nuovi obiettivi che p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cassano (Direttore IEO): "Ad Haiti il tumore al seno è la seconda causa di morte, abbiamo costruito da zero un percorso di diagnosi, chirurgia e terapia"