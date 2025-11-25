A Milano inaugurato l’Ieo 3 una casa da 40 milioni per la chirurgia hi-tech anticancro

(Adnkronos) – Dodici sale operatorie smart, di cui 4 sono il regno di robot chirurghi di ultima generazione; una farmacia ospedaliera con magazzino automatizzato e integrato con i sistemi gestionali in uso nell'ospedale. L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano allarga la 'famiglia' e aggiunge una nuova 'casa' per ospitare l'innovazione tecnologica. Apre le porte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Ha appena compiuto 60 anni e oggi, a Milano, ha inaugurato il flagship store di Milano, in corso Garibaldi 30. Un punto vendita che riflette l’identità... Vai su Facebook

A Milano inaugurato l'Ieo 3, una casa da 40 milioni per la chirurgia hi-tech anticancro - Taglio del nastro in vista del centenario della nascita di Veronesi ... Da msn.com

Milano, inaugurato IEO3. Fontana: “Pietra miliare per il contrasto ai tumori e orgoglio per la Lombardia” - Un nuovo centro che unisce innovazione, sostenibilità e altissima specializzazione, confermando la Regione come uno dei principali poli europei nello studio, nella prevenzione e nella cura del cancro ... msn.com scrive