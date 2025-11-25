A Milano inaugurato l’Ieo 3 una casa da 40 milioni per la chirurgia hi-tech anticancro

(Adnkronos) – Dodici sale operatorie smart, di cui 4 sono il regno di robot chirurghi di ultima generazione; una farmacia ospedaliera con magazzino automatizzato e integrato con i sistemi gestionali in uso nell'ospedale. L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano allarga la 'famiglia' e aggiunge una nuova 'casa' per ospitare l'innovazione tecnologica. Apre le porte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

