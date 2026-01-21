Roma | blitz contro piazza spaccio a San Basilio sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

A Roma, nel quartiere San Basilio, la polizia ha condotto un'operazione contro un'importante piazza di spaccio, nota come “bar della coltellata”. Durante l'intervento sono stati sequestrati beni per un valore superiore a cinque milioni di euro. L'azione fa parte di un'attività mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio e a rafforzare la sicurezza nel quartiere.

Un importante intervento da parte della polizia ha avuto luogo nel quartiere San Basilio di Roma, dove è stata colpita la piazza di spaccio conosciuta come “bar della coltellata”. Questa mattina, la Divisione Anticrimine della Questura della Capitale, supportata da un contingente di 250 operatori della Polizia di Stato, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni finalizzato alla confisca. Tale provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, in virtù della normativa antimafia, su proposta congiunta del procuratore e del questore di Roma. Questa operazione si inserisce all’interno di una strategia più ampia di contrasto all’accumulazione di patrimoni di origine illecita, con l’intento di disarticolare in modo significativo le organizzazioni criminali, sottraendo loro ricchezze e liberando l’economia legale dalle infiltrazioni della criminalità, consentendo così agli imprenditori onesti di operare in un contesto di leale concorrenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Polizia al "bar della coltellata", blitz antidroga a San Basilio: sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

San Basilio, duro colpo alla piazza di spaccio "bar della coltellata": sequestrati beni da 5 milioni

