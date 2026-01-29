Cultura | Ortombina Teatro alla Scala ‘comunità si sviluppa in piena coscienza della propria identità’

Questa mattina si è parlato di cultura e identità a Ortombina, nel teatro alla Scala. Un esperto ha spiegato che una comunità può crescere solo se conosce bene se stessa. Per farlo, serve impegnarsi nella ricerca, nella formazione e nel valorizzare le tradizioni e le radici locali. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, tutti convinti che la consapevolezza di chi si è è il primo passo per uno sviluppo autentico.

“La comunità non può svilupparsi senza la piena coscienza della propria identità che va coltivata attraverso la ricerca, la formazione e la valorizzazione della cultura”. Lo ha detto Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, partecipando al lancio de “Il tuo mondo, domani”, il ciclo di interviste del al Milano Luiss Hub a cura del giornalista, scrittore ed editorialista de Il Corriere della Sera, Massimo Nava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cultura: Ortombina (Teatro alla Scala), ‘comunità si sviluppa in piena coscienza della propria identità’ Approfondimenti su Ortombina Teatro Prima della Scala 2025, Ortombina: "L'opera apre al linguaggio moderno" Garbo: “Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cultura: Ortombina (Teatro alla Scala), ‘comunità si sviluppa in piena coscienza della propria Ultime notizie su Ortombina Teatro Argomenti discussi: Milano, al Luiss Hub via al ciclo di interviste a protagonisti di società e cultura italiana; Milano Luiss Hub inaugura Il tuo mondo, domani: un ciclo di interviste per esplorare il futuro della società e della cultura; Inizia al Milano Luiss Hub il Ciclo di Interviste sulla Cultura Italiana: Scopri le Bellezze del Nostro Patrimonio; Milano al Luiss Hub via al ciclo di interviste a protagonisti di società e cultura italiana. Ortombina primo ospite di un ciclo di incontri al Milano Luiss HubIl Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano, Fortunato Ortombina è stato il primo ospite, al Milano Luiss Hub, de Il tuo mondo, domani, il ciclo di interviste a cura del ... ansa.it A Madrid Ortombina presenta la stagione del Teatro alla ScalaUna programmazione che riassume molto della storia della Scala e per questo molto milanese. Sarà così, a detta del sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, la stagione 2025/26 del ... ansa.it Milano, al Luiss Hub via al ciclo di interviste a protagonisti di società e cultura italiana (Adnkronos) - Ha visto oggi il via al Milano Luiss Hub "Il tuo mondo, domani", ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai prot - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.