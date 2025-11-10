Garbo | Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità
A commentare il pareggio del Milan contro il Parma ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà' è stato Daniele Garbo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
8 anni fa, con Luca Urbani e Roberto Sicari, in partenza per il concerto a Bruxelles. Sembra ieri e davvero non è retorica questo tempo vola. Vi aspetto al Garbo @ Legend Club Milano // 04.12.25 dove presenterò il nuovo disco insieme a EUGENE. - facebook.com Vai su Facebook
#Garbo: “Questa Serie A è la più modesta che io ricordi. Il @acmilan contro la Roma …” - #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X
Garbo: “Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia di rimanere fuori dalla Champions” - Daniele Garbo è stato ospite della trasmissione Maracana, in onda su Tmw Radio. Riporta tuttomercatoweb.com
Garbo: "È la Serie A più modesta che ricordi. Nessuna big riesce a convincere" - Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Secondo tuttonapoli.net
Galli: “Sembra che Leao si stia caricando la squadra sulle spalle. Ecco con chi rende meglio…” - Ospite della puntata odierna di Tutti in gioco, in onda su DAZN, Filippo Galli ha parlato di Leao, concentrandosi sulle voci continue in base alle prestazioni che il portogehse offre ... Riporta milannews.it