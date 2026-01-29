Crollano le vendite di Xbox e dei servizi nell’ultimo trimestre fiscale aumentano i ricavi legati all’AI

Microsoft ha annunciato che le vendite di Xbox e dei servizi correlati sono calate drasticamente nell’ultimo trimestre fiscale. Nel frattempo, i ricavi provenienti dall’intelligenza artificiale sono cresciuti, segnando un bilancio a due facce. La società non ha nascosto le difficoltà nel settore gaming, mentre punta tutto sull’AI per rilanciare i profitti.

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari dell' ultimo trimestre fiscale, mostrando un quadro a due velocità. Da un lato, il colosso di Redmond registra una crescita complessiva molto solida, con ricavi e utili in netto aumento. Dall'altro, la divisione gaming continua a soffrire, con un calo significativo delle vendite di Xbox e delle entrate legate ai servizi. Il contrasto tra le performance globali dell'azienda e quelle del comparto videoludico è sempre più evidente. Nel dettaglio, Microsoft ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 81,3 miliardi di dollari, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

