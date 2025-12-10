Nell’America di Trump crollano le inchieste sui reati fiscali | i federali vengono dirottati ai servizi di pattuglia
Negli Stati Uniti dell’era Trump, le inchieste sui reati fiscali subiscono un declino, con le forze federali che spesso vengono dirottate verso compiti di pattuglia e sicurezza. Questo fenomeno evidenzia un cambiamento nelle priorità investigative, mentre in passato figure come Al Capone furono catturate e condannate per reati fiscali, segnando un’epoca diversa nella lotta al crimine organizzato.
Il 17 ottobre 1931 Al Capone fu arrestato e condannato per reati fiscali, dopo numerosi tentativi andati a vuoto da parte dei federali. La vicenda, che tanto ha ispirato Hollywood, e che costituì un punto di svolta per gli investigatori americani nelle indagini a carico dei pezzi da novanta del crimine organizzato e della finanza, nell’America di Trump ha perso vigore. Secondo una inchiesta dell’agenzia Reuters, le azioni penali federali per reati fiscali sono scese al livello più basso degli ultimi decenni, con un calo di oltre il 27%. Il motivo è da attribuire alla preferenza data dalla Casa Bianca al contrasto dell’immigrazione illegale e alla criminalità di strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
