messina tre corpi crivellati di colpi ritrovati in un bosco

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati. I loro corpi sono stati trovati nel pomeriggio, crivellati di colpi, in un bosco di contrada Caristia. La zona è stata subito isolata, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo.

Erano usciti stamattina per una battuta di caccia e non sono più tornati. Sono stati ritrovati a Montagnareale, centro cittadino del messinese con ampie zone boschive intorno, in contrada Caristia. I loro corpi erano crivellati di colpi d'arma da fuoco. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

