Il Cremlino ha annunciato di voler monitorare da vicino i piani degli Stati Uniti per installare il sistema di difesa missilistica Golden Dome in Groenlandia. La Russia non ha nascosto la sua preoccupazione e promette di seguire con attenzione ogni sviluppo. Per ora, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la tensione tra Mosca e Washington resta alta.

Il Cremlino ha dichiarato di voler analizzare “attentamente” i piani degli Stati Uniti per il possibile dispiegamento del sistema di difesa missilistica Golden Dome in Groenlandia. Il portavoce russo Dmitry Peskov ha posto i suoi interrogativi rispetto al tipo di minacce che un simile sistema dovrebbe contrastare a ridosso delle latitudini che la Federazione Russa – come gli Stati Uniti – considera il suo giardino di casa. Quali sono i veri obiettivi del sistema di difesa missilistica multistrato proposto da Washington, che dovrebbe rilevare e distruggere missili balistici, ipersonici e da crociera prima del lancio o durante il volo, e che troverebbe dislocamento anche nell’isola di ghiaccio desiderata dal Pentagono e, più di tutti, probabilmente da Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cremlino: seguiamo con attenzione piani Usa per Golden Dome in Groenlandia

Approfondimenti su Golden Dome

Il piano di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato diverse ipotesi, tra cui lo sviluppo di basi militari statunitensi, l’estrazione di materie prime e la proposta del progetto Golden Dome.

Nell'ambito delle recenti trattative internazionali, la Groenlandia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi riguardo ai minerali e alla Golden Dome, senza l'imposizione di dazi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Golden Dome

Argomenti discussi: Putin: Seguiamo da vicino gli sforzi di Sharaa per l’unità della Siria.

Risk&Strategy WEEKLY #2/26 è online! News&Analisi: “Groenlandia, c’è l’accordo: il GOLDEN DOME al centro. Cosa sappiamo”; “L’evoluzione dei droni GERAN russi”; “ L’accordo Damasco–SDF avvicina la riunificazione della Siria” a cura di Aliseo Edit - facebook.com facebook

Anteprima da Risk&Strategy WEEKLY 2/26 Groenlandia, c’è l’accordo: il GOLDEN DOME al centro. Cosa sappiamo x.com