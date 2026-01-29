Cremlino | seguiamo con attenzione piani Usa per Golden Dome in Groenlandia
Il Cremlino ha annunciato di voler monitorare da vicino i piani degli Stati Uniti per installare il sistema di difesa missilistica Golden Dome in Groenlandia. La Russia non ha nascosto la sua preoccupazione e promette di seguire con attenzione ogni sviluppo. Per ora, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la tensione tra Mosca e Washington resta alta.
Il Cremlino ha dichiarato di voler analizzare “attentamente” i piani degli Stati Uniti per il possibile dispiegamento del sistema di difesa missilistica Golden Dome in Groenlandia. Il portavoce russo Dmitry Peskov ha posto i suoi interrogativi rispetto al tipo di minacce che un simile sistema dovrebbe contrastare a ridosso delle latitudini che la Federazione Russa – come gli Stati Uniti – considera il suo giardino di casa. Quali sono i veri obiettivi del sistema di difesa missilistica multistrato proposto da Washington, che dovrebbe rilevare e distruggere missili balistici, ipersonici e da crociera prima del lancio o durante il volo, e che troverebbe dislocamento anche nell’isola di ghiaccio desiderata dal Pentagono e, più di tutti, probabilmente da Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Groenlandia, cosa prevede il piano di Trump? Basi militari Usa, materie prime e Golden Dome: tutti i punti
Il piano di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato diverse ipotesi, tra cui lo sviluppo di basi militari statunitensi, l’estrazione di materie prime e la proposta del progetto Golden Dome.
Groenlandia, niente dazi. Trump: «C'è l'intesa, accordo con Rutte su minerali e Golden dome»
Nell'ambito delle recenti trattative internazionali, la Groenlandia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi riguardo ai minerali e alla Golden Dome, senza l'imposizione di dazi.
Argomenti discussi: Putin: Seguiamo da vicino gli sforzi di Sharaa per l’unità della Siria.
Risk&Strategy WEEKLY #2/26 è online! News&Analisi: “Groenlandia, c’è l’accordo: il GOLDEN DOME al centro. Cosa sappiamo”; “L’evoluzione dei droni GERAN russi”; “ L’accordo Damasco–SDF avvicina la riunificazione della Siria” a cura di Aliseo Edit - facebook.com facebook
Anteprima da Risk&Strategy WEEKLY 2/26 Groenlandia, c’è l’accordo: il GOLDEN DOME al centro. Cosa sappiamo x.com
